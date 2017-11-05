Казанський: все, що треба знати про донецький «патріотизм»



Як наголошує журналіст



Так, журналіст нагадує, що лозунги тих, хто «любить Донбас», доволі скоро набули гротескної форми (щось на кшталт «Донбас ніхто не ставив на коліна» та «Донбас не гонить порожняк»). У 2014 цей «патріотизм» взагалі став злоякісним – у регіону з’явилась купа «захисників», які хотіли його «вберегти від хунти», яка буцімто «посягала на його історію». Але для того, щоб з’ясувати наскільки щирими є заяви «захисників» і «патріотів» є показовий індикатор.



Наприклад, будинок Нестерових - найстаріша будівля Донецька. Маєток свого часу належав одному з перших підприємців, який приїхав освоювати ці землі. Звісно, для решти України дата його зведення – 1889 рік – смішна, але для заснованого в 1869 році Донецька це справжній раритет. Маєток невеликий, тож утримувати його в належному стані не так важко. У 2011 році будинок виглядав так. Можливо, не надто гарний стан, але у домі хтось жив, і його можна було привести до ладу.





Зараз будівля виглядає так – склопакети вкрали, з дому все винесли. Поки на мітингах кричали про «особливий донецький характер» та «пам'ять дідів», будівля повністю занепала. Бетонний Ленін виявився важливішим за історичну пам’ятку. Коли наступного разу хтось заведе стару мантру про «повагу до історії», знайте ціну його словам, - наголошує Казанський.







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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями Як наголошує журналіст Денис Казанський , донецькі політики та підприємці дуже любили підкреслювати свою любов до регіону – саме до регіону, а не до України в цілому. Але, як виявилось, цим клятвам вірності і любові не надто висока ціна, - про це інформує видання replyua.net.Так, журналіст нагадує, що лозунги тих, хто «любить Донбас», доволі скоро набули гротескної форми (щось на кшталт «Донбас ніхто не ставив на коліна» та «Донбас не гонить порожняк»). У 2014 цей «патріотизм» взагалі став злоякісним – у регіону з’явилась купа «захисників», які хотіли його «вберегти від хунти», яка буцімто «посягала на його історію». Але для того, щоб з’ясувати наскільки щирими є заяви «захисників» і «патріотів» є показовий індикатор.Наприклад, будинок Нестерових - найстаріша будівля Донецька. Маєток свого часу належав одному з перших підприємців, який приїхав освоювати ці землі. Звісно, для решти України дата його зведення – 1889 рік – смішна, але для заснованого в 1869 році Донецька це справжній раритет. Маєток невеликий, тож утримувати його в належному стані не так важко. У 2011 році будинок виглядав так. Можливо, не надто гарний стан, але у домі хтось жив, і його можна було привести до ладу.Зараз будівля виглядає так – склопакети вкрали, з дому все винесли. Поки на мітингах кричали про «особливий донецький характер» та «пам'ять дідів», будівля повністю занепала. Бетонний Ленін виявився важливішим за історичну пам’ятку. Коли наступного разу хтось заведе стару мантру про «повагу до історії», знайте ціну його словам, - наголошує Казанський.