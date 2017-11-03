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Боевики «ДНР» начали носить новые шевроны и оружие, - ОБСЕ

Боевики «ДНР» начали носить новые шевроны и оружие, - ОБСЕВ Новоазовске у пророссийских сепаратистов наблюдателями ОБСЕ была зафиксирована новая форма и огнестрельное оружие, о чем сообщается в оперативной сводке миссии.

Как информирует replyua.net, наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали у боевиков террористической «Донецкой народной республики» новые шевроны на военной форме. В сообщении ОБСЕ говорится: «На северной окраине Новоазовска на блокпосте, что приблизительно в 40 километрах к востоку от Мариуполя, команда СММ ОБСЕ видела мужчину, который был одет в темно-зеленый цифровой камуфляж. На его плече был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой». В это же время в сообщении добавляется, что у этого самого мужчины был «автомат АК-47, который был оценен наблюдателями как новый».

Ранее уже сообщалось, что Александр Хуг, являющийся первым заместителем главы СММ ОБСЕ, заявил, что сотрудники спецмиссии видели знаки отличия военных ВС РФ на Донбассе. Тогда Хуг заявил: «Мы отчитываемся только о том, что видим. Мы видели знаки отличия РФ и других стран».
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