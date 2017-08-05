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Жебривский рассказал о нехватке сотрудников в полиции Донецкой области

Жебривский рассказал о нехватке сотрудников в полиции Донецкой области
Павел Жебривский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, заявил о том, что на сегодняшний день в полиции Донецкой области не хватает около четырех тысяч сотрудников и наблюдается острый дефицит кадров.

Как сообщает replyua.net со ссылкой 112 Украина, нехватку полицейских Жебривский назвал «огромной проблемой». «Руководитель очень приличный человек, следователь, а вообще следователи – это люди с хорошим высшим юридическим образованием. Думаю, у господина Невгада все получится. Он недавно назначен, хотя и без согласования со мной. Думаю, работникам полиции в Донецкой области надо повышать зарплату в первую очередь. Простите, но не так много желающих сегодня поработать в Донецкой области», - подчеркнул Жебривский.

Напомним, что 20 июля Виталий Невгад вступил в должность руководителя полиции Донецкой области. Ранее он был заместителем начальника Главного управления полиции по области. Аброськин, когда представлял Невгада, отметил, что Невгад был одним из первых, кто приехал в зону боевых действий – это произошло в конце 2014 года.
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