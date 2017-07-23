валюта
Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Блогер: предприниматель из Донецка поведал историю об экономическом гении Захарченко

Блогер: предприниматель из Донецка поведал историю об экономическом гении Захарченко
Блогер Александр Верум рассказал о том, что жители Донецка активно обсуждают нововведение Александра Захарченко – он запретил оформление документов о закрытии малого бизнеса, и из-за этого запрета местные предприниматели связаны по рукам и ногам – теперь их обязали платить налоги даже, если они уже не ведут бизнес.

Как передает replyua.net, об этом Верум пишет в блоге на Обозревателе. «Один мой знакомый предприниматель из Донецка на условиях анонимности рассказал мне подробности такой схемы. Когда началась война и город был под обстрелами, работники рынков боялись выходить на работу и поставок продуктов населению почти не было», пишет блогер. По его словам, со временем оптовый рынок ожил, и его захватили российские поставщики, из-за чего предприниматель закрыл точку, но бизнес вроде как остался, поскольку потом ему пришло уведомление – нужно заплатить налог в 10 тысяч рублей.

Документы на закрытие специально никто не рассматривал, чтобы в бюджет шли налоговые поступления, хотя эти документы предприниматель подал сразу после того, как закрыл точку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
22 июл 2017
26107

«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

В Украине нет никаких утеснений деятелей культуры, родным языком которых является русский. Как информирует replyua.net, на Facebook-странице «Громадського» опубликовано видео, на котором Народный

22 июл 2017
5867

Російська армія на Донбасі захищає місцевих від ЗСУ – полонений військовий Агєєв

Сьогодні, 22 липня, мати російського полоненого військового Віктора Агєєва мала змогу побачитися з сином, який нині перебуває в СІЗО в Старобільську, що на Луганщині. Що думають мати та син про

Последние новости

В США назвали главную угрозу для страны

Познер: Россия не изменится до тех пор, пока ею будут управлять советские люди

Инициативы Вятровича вызвали бурную реакцию у сторонников России

Волонтер: «Малороссия»? Нет, не слышали – «ДНР» и «ЛНР» между собой воюют

Ученые заявили о сенсационном открытии в питании, провоцирующем ожирение

Рева объяснил, когда средняя зарплата в Украине повысится до 11 тысяч гривен

Рабинович: я объясню, почему у Навального нет программы

Опрос: рейтинг Макрона упал на 10 процентов всего за месяц, и это худший показатель за всю историю Франции

Макрон анонсировал переговоры в «нормандском» формате 24 июля

Ученые назвали два продукта для борьбы с раком

Журналист: раскаяние – это самое меньшее, что мы можем требовать от матери российского военного Агеева

Блогер: предприниматель из Донецка поведал историю об экономическом гении Захарченко

Пономарь: две большие новости из корзины «Россия-Украина-США»

Чехия готова принять полторы тысячи работников из Украины

В Siemens заявили, что прекращают какие-либо переговоры с Москвой об инвестициях в РФ

Украинцев предупреждают о мошенниках, предлагающих оформить биометрические паспорта

«Купаться запрещено»: названы опасные пляжи Киева

Германия готовится к ухудшению отношений с Россией

Названы все победители Одесского кинофестиваля

Кисляк сложил полномочия посла России в США

 Новости за день