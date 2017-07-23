Блогер: предприниматель из Донецка поведал историю об экономическом гении Захарченко

Блогер Александр Верум рассказал о том, что жители Донецка активно обсуждают нововведение Александра Захарченко – он запретил оформление документов о закрытии малого бизнеса, и из-за этого запрета местные предприниматели связаны по рукам и ногам – теперь их обязали платить налоги даже, если они уже не ведут бизнес.
Как передает replyua.net, об этом Верум пишет в блоге на Обозревателе. «Один мой знакомый предприниматель из Донецка на условиях анонимности рассказал мне подробности такой схемы. Когда началась война и город был под обстрелами, работники рынков боялись выходить на работу и поставок продуктов населению почти не было», пишет блогер. По его словам, со временем оптовый рынок ожил, и его захватили российские поставщики, из-за чего предприниматель закрыл точку, но бизнес вроде как остался, поскольку потом ему пришло уведомление – нужно заплатить налог в 10 тысяч рублей.
Документы на закрытие специально никто не рассматривал, чтобы в бюджет шли налоговые поступления, хотя эти документы предприниматель подал сразу после того, как закрыл точку.