Сепаратисти визнали затримання донецького журналіста Асєєва – Фірсов

Бойовики так званої «Донецької народної республіки» визнали факт затримання раніше зниклого донецького журналіста Станіслава Асєєва, який публікував матеріали в українських ЗМІ про життя на окупованих територіях під псевдонімом Стаслава Васіна, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію оприлюднив колишній парламентар Єгор Фірсов. Екс-нардеп повідомив, що мама зниклого журналіста отримала письмове підтвердження, що Асєєв перебуває у бойовиків. Сепаратисти висувають чоловікові звинувачення у шпигунській діяльності, як і іншим затриманим журналістам. В зв’язку з цим бойовики можуть «засудити» журналіста на 12-14 років. Як зазначив Фірсов, мати журналіста мала змогу побачитися з сином. За її словами, Асєєв добре тримається та розуміє, що сподівання є лише на обмін полоненими.
Нагадаємо, Станіслав Асєєв перестав виходити на зв'язок з рідними і знайомими на початку червня. Тоді він перебував на території, яку контролюють бойовики. До сьогодні ватажки так званої республіки заявляли, що їм нічого невідомо про місцезнаходження зниклого журналіста.