Блогер показав як «руський мир» знищив Донбас

Блогер Олександр Коваленко наголошує, що стан транспортної інфраструктури – один із найважливіших показників того, наскільки економічно розвиненим є певний регіон. У даному випадку, окупована частина Донбасу демонструє повну деградацію, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі.
Відтак, блогер ділиться світлинами, на яких зображено перегони, які заростають бур’янами та кущами, дороги, які більше нікуди не ведуть, колії, які проржавіли на сантиметр всередину. Власне, на території, яка була центром промислового розвитку, зараз можна спостерігати виключно постапокаліптичні пейзажі.
Наприклад, на лініях, які ведуть на Іловайськ чи Вуглегірськ, залишилось по одному-два магістральних шляхи, по яких ще постачається з Росії паливо чи товари для терористів, а назад йдуть розпиляні на металобрухт заводи. Самі станції, за відсутності потреби в них, розбирають. З пасажирського транспорту ОРДЛО може похвалитись кількома електричками, які курсують поблизу Донецька. Є навіть один рейс «міждержавного сполучення» - чотири вагони курсують між Ясинуватою та Луганськом. Власне, це все, що залишилось від Донецької залізниці, - зауважує блогер.