Казанський показав страхітливе фото «звільненого» Вуглегірська

Окупована частина Донбасу занепадає швидше з кожним наступним днем. Доказом цього слугують, зокрема, об’єкти інфраструктури – аеропорти, автостанції, залізничні вокзали. Світлиною одного з таких об’єктів поділився на персональній сторінці в соціальній мережі журналіст і блогер Денис Казанський – інформує replyua.net.
Так, Казанський розмістив на власній сторінці фото, зроблене в окупованому Вуглегірську (Бахмутський район Донецької області). Варто зауважити, що ще з 2015 року населений пункт контролюють терористи так званої «Донецької народної республіки». Казанський зауважує, що зображений на світлині залізничний вокзал «звільненого» Вуглегірська з кожним днем стає все більш схожим на Абхазію. Блогер зауважує, що коли мине ще пару років, протягом яких кущі проб’ються через перон, обидві території буде не відрізнити.
Нагадаємо, Абхазія належить до держав, незалежність яких не визнається світовою спільнотою. Територія проголосила свою незалежність у 1992 році, з 2008 року її визнає Російська Федерація та низка диктаторських режимів у світі. Незважаючи на те, що у Абхазії була репутація вишуканого курорту за часів СРСР, зараз вона занепадає.