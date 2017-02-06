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Проект «Новороссия» не доживет до русской весны

Проект «Новороссия» не доживет до русской весны
Как известно от любви к ненависти всего один шаг… Именно о такие мелочи разбиваются как маленькие мечты? так и грандиозные геополитические планы. Проект «Новороссия» пережил несколько возможных вариантов своего развития, но ни политтехнологи, не военные стратеги не смогли реализовать ни один из них. После всех неудач план был пересмотрен и окончательно отвергнут как «экономически невыгодный». Но пока все умы возились с «грандиозным проектом», в тени взрослых и серьезных людей росли и наглели два псевдоправители псевдореспублик. Набравшись наглости и уверовав в свою исключительность, они решили свою «Новоросию» создать. Только им мешала жадность и неопределенность с пальмой первенства. В попытках ослабить друг друга была начата негласная война между друзьями, задачей которой стало уничтожение близкого круга каждого из правителей и максимальное обогащение. Россия поначалу даже вмешалась - так не стало на Донбассе Беса и Гиркина, ну а дальше Захарченко с Плотницким сами справляться начали. Системы управления ДНР и ЛНР между собой особо не отличаются: и там, и там правят бандиты, приближенные к правителю республики. Но есть еще и «дикие» банды, закрепившиеся на определенных территориях, есть еще местные лидеры, не желающие делится награбленным ни с Захарченко, ни с Плотницким.

Следующим гвоздем в гроб «Новоросии» были игры спецслужб молодых республик, которые начали поголовную обоюдную вербовку чиновников мелкого и среднего звена. Тут Захарченко обыграл Плотницкого, и конфликт руководителя МГБ «ЛНР» с Плотницким перешел в открытое противостояние. В «ЛНР» начался открытый бунт против руководства «республики». Пасечник, постоянно ссорившийся с Плотницким за сферы влияния, с поста главы МГБ ЛНР прикрывал переворот, целью которого было отстранение от власти Плотницкого и возвращения в Луганск Болотова (его кстати, совсем недавно отравили на территории России…). Для свержения главы «республики» Пасечник привлек целый полк боевиков. Кроме того, против Плотницкого выступили несколько «народных мэров», но... ко всеобщему удивлению, на помощь Плотницкому пришел Захарченко, отправив наемников из отдельного разведывательного батальона «Спарта», под командованием «Моторолы». Бунт был подавлен, но «Моторола», взял с Плотницкого больше, чем тот рассчитывал, и общался с «правителем» небрежно, да и Пасечнику помешал занять место «главы ЛНР». Плотницкий и Пасечник имели свои счеты с командиром «Спарты»… и вот, нате вам, как удобно украинская ДРГ подорвала «Моторолу» в лифте.

Этим убийством Плотницкий окончательно похоронил «Новоросию» и возможность какого-либо союза под единым началом. Испугавшись последствий, он сделал заявление об объединении территорий под началом Захарченка, но «Моторола» был другом правителю «ДНР». За верного соратника должен был отдать жизнь не менее важный человек в луганском княжестве. И вот опять очень вовремя украинские спецслужбы взорвали Анащенко…
Что ждет дальше Донбасс? Неужели князьки будут воевать на два фронта? …

Нет, не будут… Свое участие в судьбе Донбасса они заканчивают. Теряя поддержку своих людей и Москвы, не стесняясь отдавать прямые команды на обстрел домов мирных жителей, в том числе и своей территории, они готовятся к громкому уходу. Вопрос в другом, скольких жизней будет стоить их уход?

Олег Руденко для replyua.net

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