Через обстріли без води залишилися мешканці Донецька, Ясинуватої та Макіївки

В результаті активних бойових дій в Донецькій області було пошкоджено станцію водопостачання, через що тепер окуповані території Макіївки та Донецька залишилися без води. Про це розповів заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в України Олександр Хуг, повідомляє прес-центр СММ ОБСЄ на сторінці у Твіттері, передає replyua.net.
«В результаті бойових дій без електропостачання залишилася Верхнекальмиуська фільтрувальна станція. Подача води до окупованого Донецька, частини Макіївки та Ясинуватої повністю припинено. Пошкоджено третій електричний ввід. На даний момент ремонтні роботи не можуть бути проведені через регулярні обстріли», - наголосив він.
Як повідомлялося, в результаті обстрілів без світла та теплопостачання залишилася Авдіївка. Наразі з даного населеного пункту було вивезено близько 175 осіб. Бойовики снарядами пошкодили декілька будинків, зокрема, вікна та дахи будинків. На одному з будинків досі лежить снаряд, який не розірвався. На даний момент обстріли позицій сил антитерористичної операції на даному напрямку продовжуються. Бойовики регулярно вдаються до спроб прорвати та захопити нові позиції, використовуючи для цього диверсійно-розвідувальні групи.