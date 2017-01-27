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СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка

СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка
Волонтёры проекта «Вернёмся живыми» рассказали в соцсетях о позорном побеге террориста Гиви и оккупированного Донецка. Как передаёт replyua.net со ссылкой на представителей движения, в настоящее время воюющий на стороне противника на юго-востоке Украины Гиви оказался в районе Мариуполя — из Донецка ему пришлось уехать, его «вытеснило» руководство самопровозглашённой «ДНР».

Уточняется, что ранее появлялась неофициальная информация о кровавых разборках между Гиви и другими террористами, являющимися лидерами оккупационного движения в «ДНР». В связи с этим инцидентом, а также из-за конфликта с представителями местной «власти», Гиви пытается найти себе применение в мариупольском направлении.

В частности, террорист регулярно устраивает провокации для украинских военных, пытаясь вызвать открытие огня. Однако, военные АТО, по данным волонтёров «Вернёмся живыми», не реагируют на эти попытки. Также противниками огня в районе мирных поселений со стороны оккупантов являются и местные жители — они не позволяют террористам устраивать открытые провокации, в регионе наблюдаются бунты против такого поведения оккупантов.
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