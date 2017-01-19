Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

Затриманий українськими силовиками проросійський бойовик розповів, що у полку, в якому він «служив», ключові командири – це кадрові військові Збройних сил РФ. Про це він заявив під час допиту, який зафільмували та опублікували у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.
Чоловік розповів, що після смерті рідних він приїхав з Росії до України (в Донецьк), де у 2013 році він знайшов роботу вантажником, зміг знімати житло та забезпечувати своє харчування. Але вже у листопаді 2015 року грошей почало бракувати, тому майбутній бойовик вирішив влаштуватися у військову частину за контрактом. «Займався прийомом доповідей про стрільби, займався перевірками, телефонував на позиції та передавав інформацію на пункт управління розвідки. Був у розпорядженні розвідувальної роти», - розповів він.
Відповідаючи на питання, хто саме входить до лав бойовиків, чоловік розповів, що там є мешканці Донецької та Луганської областей, громадяни Російської Федерації, Білорусі та Казахстану. «Є некадрові російські військові, які підписали добровільний контракт. А у керівництві полку – всі кадрові офіцери Збройних сил Росії», - зазначив він. Бойовик додав, що був затриманий, коли направлявся до своєї дівчини у Маріуполі.