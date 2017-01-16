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"Дисципліна на висоті" або Як у "ДНР" "виховують бойовиків", що вони лежать у лікарнях

"Дисципліна на висоті" або Як у "ДНР" "виховують бойовиків", що вони лежать у лікарнях
У минулу суботу, 14-го січня, у Новоазовську Донецької області між проросійськими терористами та представниками спецназу виникла сутичка, в результаті якого було травмовано 20 осіб. Про це сьогодні, 16-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що з метою встановлення порядку та дотримання дисципліни серед військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морпіхів до Новоазовська було переведено підрозділ спецпризначенців зі складу 1 АК Збройних сил Російської Федерації. Даний підрозділ наразі на території вищезазначеного району має декілька блокпостів, на яких регулярно перевіряються як цивільні, так і військові.

«14-го січня поточного року між військовими вищезазначеного полку між представниками підрозділу спеціального призначення ЗС Росії виникла сутичка. В результаті інциденту було травмовано 20 осіб зі складу 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти. Наразі всі вони знаходяться у місцевій лікарні в Новоазовському районі. Двоє військових у дуже важкому стані», - зазначається у повідомленні української розвідки.
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