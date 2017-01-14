валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"
Ватажок незаконного збройного формування «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що ОРДО готова забезпечити безпечне перебування на території окупованого Донецька народному депутату України Надії Савченко у тому випадку, якщо вона захоче туди приїхати для ведення переговорів. Про це з посиланням на заяву Захарченка у суботу, 14-го січня, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день ми можемо гарантувати безпеку будь-якій делегації чи будь-якій окремі людині, яка захоче до нас приїхати. Однак я дуже сильно сумніваюсь, що Савченко може гарантувати нам безпеку в Києві. Тому ми готові зустрічатися з Савченко на нашій території», - заявив лідер терористичної «ДНР». За словами Захарченка, так званий «закон Савченко» викликав у представників бандформування позитивні відгули, і його готові прийняти в «народній раді ДНР».

«Я вийду з ініціативою до народної ради для того, щоб вони розглянули питання щодо амністії мешканців Донецька. У Мінських домовленостях є пункти про амністію, однак там не зазначається, хто саме має її проголошувати», - вважає Захарченко. Як повідомлялося раніше, ватажки «Л/ДНР» заявили, що не готові до обмін військовополоненими за формулою Савченко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
13 янв 2017
9491

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в

13 янв 2017
4962

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

Последние новости

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

Кремль намагається посварити США та ЄС - спецслужби Німеччини

Російський опозиціонер написав звернення до Трампа

Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник активно застосовує заборонене озброєння

В мас-медіа України панує «русский мир» - експерт

Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо

Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"

Под Ужгородом появилась новая солнечная электростанция

Муженко поскаржився Хугу на збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків

Барак Обама проведет последнюю пресс-конференцию за два дня до инаугурации Трампа

Лейбористы Великобритании требуют установить точную дату Brexit

У Росії заявили, що політика Обами буде розірвана на шматки

Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином

Трамп будет допрошен Комитетом по вопросам разведки Сената США

Савченко: украинцев объединят не духовные ценности, а холодильник

Мінгареллі запевнив, що "безвіз" для українців вже не за горами

 Новости за день