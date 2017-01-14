Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Ватажок незаконного збройного формування «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що ОРДО готова забезпечити безпечне перебування на території окупованого Донецька народному депутату України Надії Савченко у тому випадку, якщо вона захоче туди приїхати для ведення переговорів. Про це з посиланням на заяву Захарченка у суботу, 14-го січня, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день ми можемо гарантувати безпеку будь-якій делегації чи будь-якій окремі людині, яка захоче до нас приїхати. Однак я дуже сильно сумніваюсь, що Савченко може гарантувати нам безпеку в Києві. Тому ми готові зустрічатися з Савченко на нашій території», - заявив лідер терористичної «ДНР». За словами Захарченка, так званий «закон Савченко» викликав у представників бандформування позитивні відгули, і його готові прийняти в «народній раді ДНР».
«Я вийду з ініціативою до народної ради для того, щоб вони розглянули питання щодо амністії мешканців Донецька. У Мінських домовленостях є пункти про амністію, однак там не зазначається, хто саме має її проголошувати», - вважає Захарченко. Як повідомлялося раніше, ватажки «Л/ДНР» заявили, що не готові до обмін військовополоненими за формулою Савченко.