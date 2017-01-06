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Російські солдати згвалтували та пограбували жінку - розвідка

Російські солдати згвалтували та пограбували жінку - розвідка
Російські військові на окупованій території Новоазовська, що на Донеччині, увірвалися до однієї з осель, зґвалтували там жінку, після чого пограбували помешкання. Про це розповів з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України прес-офіцер з питань АТО Мотузяник Олександр на брифінгу в п’ятницю, 6-го січня, інформує replyua.net.

«Згідно з даними української розвідки, у четвер, 5-го січня, у Новоазовську Донецької області російські військовослужбовці увірвалися до помешкання місцевої родини, зґвалтували жінку та пограбували оселю», - розповів полковник. «Подібні кричущі випадки порушення прав людини відбуваються регулярно по всій окупованій території Донбасу. Особливо часто вони стали відбуватися за останні, святкові дні, коли дисципліна у підрозділах бойовиків погіршилася, а кількість випитого алкоголю значно підвищилась», - наголосив Мотузяник.

За словами речника АТО, про небажання та відсутність мотивації воювати проти України свідчать дані Військової розвідки про те, що російські військові намагаються уникнути від переведення до окупованих територій в рамках ротації військ, симулюючи хвороби та користуючись іншими обставинами.
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