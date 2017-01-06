В окупованому Донецьку насаджують сталінізм

Жага «міцної руки» все більше проявляється на окупованих Російською Федерацією територіях, - про це інформує replyua.net з посиланням на «15 минут».
Так, новим – старим кумиром мешканців окупованої території стає колишній Генеральний Секретар Компартії Радянського Союзу Йосип Джугашвілі – йому знову віддають шану, встановлюють пам’ятні знаки, і на його честь називають заклади харчування. Зокрема, нещодавно стало відомо, що в окупованому Донецьку одне з кафе отримало назву «Коба» (як відомо, саме таке псевдо мав Сталін серед найближчих соратників). Крім того, на вивісці закладу розміщено портрет комуністичного лідера на фоні фото, яке зображує встановлення прапору Радянського Союзу над німецьким Рейхстагом.
Зауважимо, що цей випадок – лише частина тенденції щодо нового увіковічення комуністичного лідера на окупованих територіях. Зокрема, у Луганську до цього силами місцевих комуністів за участю лідерів бойовиків було встановлено бюст Сталіна, який розмістили в Кам’янобродському районі міста. В окупованій Ялті двома роками раніше встановили пам’ятник, який зображує Сталіна, Вінстона Черчилля та Франкліна Делано Рузвельта під час Ялтинської конференції.