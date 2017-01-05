валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР
На украинских территориях Донбасса, земли которых находятся под оккупацией террористов, в рядах пророссийских боевиков значительным образом растет недовольство, о чем рассказали в ГУР МО Украинского государства.

Как информирует replyua.net, боевики, которые не могут смириться с условиями несения службы, самовольно устраивают бегство из состава «вооруженных сил» самопровозглашенных республик. По данным ГУР МО, из-за такого недовольства террористы становятся менее мотивированными. Также в сообщении говорится, что начиная с третьего января 2017 года бойцы Федеральной службы безопасности Российской Федерации вместе с «МГБ ДНР» принялись осуществлять спецоперацию по привлечению методом принуждения жителей оккупированных земель к ведению войны на передовой против бойцов ВСУ.

В ГУР также отмечают, что сепаратисты убегают не только из «ДНР», но ровно также и с подразделений боевиков Луганска и области. Разведчики сообщают: «Командный состав, который прибыл с российской земли, осуществляет на востоке Украинского государства улучшение собственного материального положения за счет личного состава и местных граждан, которые вынуждены им подчиняться. Но в результате этого каждый день боевики все хуже и хуже выполняют свои боевые обязанности на передовой, самовольно оставляя позиции».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
9748

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

Последние новости

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

Чи зможе Путін обвести навколо пальця Трампа

Японская компания уволила сотрудников, заменив их роботами

Кримський Бандерівець: окупанти довели Крим до повного зубожіння

Українська економіка у 2017 році: відродження чи стагнація

Английский археолог сделал удивительную находку

Кримський Бандерівець: окупанти спростовують міф, що весь цей цирк затіяли заради кримчан

Боевики «ЛДНР» самовольно покидают боевые позиции и бегут из Донбасса, - ГУР

Казанський: на свято прибічники терориста Захарченка зробили донеччанам «подарунок»

Открыт Межотраслевой профсоюз для помощи украинцам в Польше

Позитивные новости для украинской экономики - аналитик

Американська розвідка: російські кібер-атаки – загроза для уряду США

Нусс: Саакашвили - игрок, играющий на стороне врага

В ОРДЛО признали Луганск и Донецк Украиной, - СБУ

Сором продовжується – жертви аварійної посадки в Калінінграді кілька діб мерзнуть в аеропорту в очікуванні евакуації

Украина проведет еще одни стрельбы вблизи Крыма

Російський блогер: презирство до людей в Росії сягнуло апогею

Гройсман розповів, що думає про націоналізацію ПриватБанку

 Новости за день