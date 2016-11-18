Казанський: коло шизофренії на Донбасі замкнулось

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук розповів чергову захопливу історію, яка наглядно демонструє непослідовність терористів на Донбасі, - про це інформує replyua.net.
Так, на окупованій частину Донбасу оголосили чергову ініціативу – варто перейменувати вулицю імені Звягільського на честь нещодавно ліквідованого терориста Мотороли. Авторами можливого нововведення стали так звані «депутати народної ради ДНР», які об’єднані фракцією «Вільний Донбас» - їх відкритого листа до Захарченка опублікувало місцеве підконтрольне терористам видання «Новоросія». У зверненні самого Звягільського назвали «зрадником, махінатором та пособником бандерівців», а тих, хто свого часу дав таку назву вулиці – пристосуванцями.
А от далі починається найцікавіше: «Вільний Донбас» - це команда терориста Павла Губарева, який все своє свідоме життя працював на донецьких регіоналів. Перейменував вулицю на честь Звягільського колишній очільник Київського райвиконкому Донецька Сергій Бешуля, теж вірний соратник регіоналів – свого часу Губарев активно за нього агітував. А от тепер тих, хто придумав назвати вулицю на честь Звягільського, вимагають притягти до відповідальності – шизофренічне коло замкнулось. Дійсно, могутній чоловік цей Звягільський – це ж треба було дожитись до того, щоб об’єднати всю Україну у ненависті до себе? На підконтрольній території він – ватник і регіонал, а на окупованому Донбасі – жидобандерівець. Дійсно, у світі Павла Губарева нічого не зрозумієш, - іронізує журналіст.
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