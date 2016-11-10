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У "ДНР" у вбивстві "Мотороли" звинувачують СБУ

У "ДНР" у вбивстві "Мотороли" звинувачують СБУ
Ватажок терористичної організації «ДНР» Захарченко Олександр каже, що за вбивством сепаратиста Павлова Арсена, більш відомого як «Моторола», стоять керівник Служби безпеки України в Донецькій області та його заступник. Про це головний бандит в «ДНР» заявив сьогодні, 10-го листопада, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Хоч зараз я можу назвати імена осіб, які організовували вбивство Мотороли. А це заступник глави СБУ Маліков, керівник Служби безпеки в Донецькій області Акуць (за версією російського видання; президент Петро Порошенко навесні минулого року керівником Донецької СБУ призначив Олександра Куця) та ряд їхніх підлеглих. У мене є повний список імен», заявив Захарченко.

В той самий час він зазначив, що «прогрес у розслідуванні вбивства Павлова є. Всі винні будуть покарані». Згідно з повідомленням українського видання «Інтерфакс», у Службі безпеки України відмовилися коментувати «чергову фантазію бойовиків». «СБУ не вважає за потрібне щось пояснювати коментувати чи доводити з приводу цієї дурні», - заявив представники Служби безпеки. Як повідомлялося, 16-го жовтня поточного року в ліфті спрацював вибуховий пристрій, в результаті чого загинув кат українських полонених, громадянин РФ Павлов Арсеній.
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