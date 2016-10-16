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В Донецке Кобзону вручили странный подарок

В Донецке Кобзону вручили странный подарок
Иосиф Кобзон снова гастролирует по оккупированному Донбассу, и после выступления в Луганске скандальный российский певец отправился в Донецк.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на российскую «Комсомольскую правду», Кобзон принял участие в фестивале «Звезды мирового балета», а также посетил один из детских садов оккупированного города. Российский артист сначала побывал на закрытии фестиваля, где спел на сцене, а потом направился в детский сад №297, который расположен в Донецке, в Киевском районе. Местные сепаратистские ресурсы отмечают, что во время визита в Донецк Кобзону вручили «уникальный» подарок. Из рук донецкого кузнеца Виктора Михалева российский артист получил большой букет железных роз, который кузнец выковал из старых снарядов.

Михалев подчеркнул, что его подарок весит не меньше пяти килограммов, и он уже изготовил множество таких «букетов», и они были отправлены в несколько стран. Напомним, что родиной Кобзона является Донецкая область, город Часов Яр. Сейчас Кобзон находится в черном списке СБУ, и против него были введены санкции. Певец активно поддерживает боевиков Донбасса с начала военного конфликта.

В Донецке Кобзону вручили странный подарок

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