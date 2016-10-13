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Штаб АТО назвав чергову брехню Захарченка провокацією

Штаб АТО назвав чергову брехню Захарченка провокацією
В штабі АТО спростовують інформацію, яка була широко поширена через медіа бойовиків про те, що Збройні сили України на Донбасі застосовують бойові вертольоти. Про це сьогодні, 13-го жовтня, представникам «УП» розповів спікер Міноборони з питань АТО полковник Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«Інформація від Захарченка про те, що гелікоптер ЗСУ з’явився над позиціями сепаратистів – це проста провокація. Це дані, які не мають ніякого підтвердження і не відповідають дійсності. Сам Захарченко це розуміє, але все таки навмисно робить такі заяви», - зауважив він.

«До зони АТО прибувають наші вертольоти лише для того, щоб вивезти поранених бійців. І це насправді дуже рідкісне явище. Наголошую, це не військові вертольоти чи літаки, це транспортні гелікоптери. Саме тому помітити військовий вертоліт ЗСУ просто неможливо», - зазначив Лисенко. Перед цим глава терористичного угрупування «ДНР» Захарченко Олександр заявляв, що Збройні сили України порушують Мінські домовленості. Він звинуватив сили АТО у використанні бойових вертольотів для атаки укріплень бойовиків. Проросійські ЗМІ активно почали поширювати інформацію про те, що український вертоліт атакував позиції «ополченців», а після того, як був підбитий, здійснив аварійну посадку та підконтрольній Києву території.

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