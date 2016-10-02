Жителі Донецька про «праймеріз»: «Хто всі ці люди в списках?!»

Експерти вважають, що провал «передвиборів» на окупованих територіях Донбасу змусить Москву на місцевих виборах «включити адмінресурс» на повну, передає replyua.net.
У Донецьку і Луганську пройшло «попереднє голосування» перед місцевими виборами, які, по ідеї, повинні відбутися на непідконтрольних територіях найближчим часом. «Передвибори» закінчилися, за даними сепаратистських ЗМІ на виборчих дільницях Донецька проголосували близько 400 тисяч жителів шахтарської столиці. Причому було надруковано трохи більше 600 тисяч бюлетенів. У самопроголошеній «ЛНР» за перші чотири години проголосували 30 тисяч жителів.
В обох самопроголошених республіках заявили, що «праймеріз відбувся». Були тут, до речі, і міжнародні спостерігачі з Осетії та Італії (одіозний екс-депутат Європарламенту Джульєтто К'єза).
Жителі вибирали «кращих претендентів» на пости мера Донецька (беруть участь п'ять кандидатів), «депутатів міськради» (141 кандидат на 64 місця), «депутатів місцевих рад, а також глав населених пунктів, адміністративно підлеглих районів Донецька», - селищ Олександрівка, Андріївка , Оленівка, Ларине, Любовка, Старомихайлівка і міста Моспіно. В цілому, за даними ЗМІ, в списках кандидатів значаться 1 098 чоловік.
Виборчі дільниці організували в основному в донецьких школах. До речі, саме тому для школярів понеділок, 3 жовтня оголошено вихідним. У неділю в школи змусили прийти деяких учнів в ошатному вбранні (білий верх-чорний низ). Також традиційно в холах продавали недорогу випічку, а сам захід проходив під музику: від традиційних «Сплять кургани темні...» до ча-ча-ча і навіть танго.
Незважаючи на заяви представників «ДНР» про те, що «праймеріз» «відбувся», більшість донеччан фарс бойовиків просто проігнорували. «Я не розумію хто всі ці люди в списках! Я знаю тільки ім'я «мера» Ігоря Мартинова і все. Хто всі інші? Що вони зробили для міста? У мене пенсія 3000 рублів, на яку я ледь живу. Якби син не допомагав – просто померла б з голоду. Ці всі кандидати мені допоможуть? Звичайно ні, тому що вони нічого не вирішують. Я і мої знайомі, і друзі не ходили на ці праймеріз», - розповіла сайту «Вісті» пенсіонерка Ірина Вадимівна з Калінінського району.
Пенсіонери, до речі, виявилися неактивними учасниками попереднього голосування. «Не можу розібратися навіщо взагалі потрібні «праймеріз»? Зроблять нормальні вибори і все. А тут якась профанація з іноземною назвою», - говорить Сергій Олександрович, ще один донецький пенсіонер.
На попередні вибори йшла, в першу чергу, молодь, держслужбовці, працівники великих підприємств – тобто ті люди, яких просто «попросили» або, відверто кажучи, змусили піти на «вибори». «Ми голосували всім трудовим колективом. Не буду розповідати чим погрожували за неголосування... Загалом, обіцяли покарати фінансово. Я поставив галочки навпроти вже діючих начальників – інших просто не знаю. На дверях висіло оголошення, що буде зустріч з кандидатом на «праймеріз», але я його ім'я вперше побачив – не написано навіть, хто він взагалі. Наш будинок і не пішов на цю зустріч», - пояснив шахтар Андрій з Кіровського району міста.
Були й такі мешканці міста, які прийшли з ідеологічних причин. Втім, вони виявилися працівниками місцевих «міністерств». «Вважаю, що «праймеріз» – це легітимізація республік», - говорить співробітник «мінзв'язку» «ДНР» Сергій. Втім, і Сергій нічого не знав про 80% кандидатів на високі посади.
Ну, а жителі підконтрольної Україні частини Донбасу на «праймеріз» відреагували взагалі без інтересу. «А хто проводить ці вибори? Самопроголошені лідери самопроголошеної республіки! Хто візьме до уваги подібне «волевиявлення народу», якщо по суті офіційно республіки не існує? У Слов'янську теж в 2014 році був референдум зі 120% явкою і переважною кількістю голосів «за» народну республіку , слава Богу вже два роки як під Україною після нього живемо», - поділився своїми думками житель Слов'янська Віктор.
«Я допускаю, що в Донецьку буде сьогодні висока явка на псевдовиборах, але як це вплине на загальну ситуацію в регіоні, не розумію. Їх все-одно ніхто не визнає. Донеччанам дали вибір без вибору. Якби туди допустили проукраїнських кандидатів, тоді можна було б говорити більш-менш об'єктивно чого хочуть мешканці «ДНР», - впевнена переселенка з Горлівки Анна, яка проживає в даний час в Краматорську.
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