валюта
СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати

У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати
У населеному пункті Гранітне правоохоронці затримали контрабандистів. В процесі затримання одного бійця було поранено. Про це сьогодні, 2-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів замісник міністра з питань тимчасово окупованих територій України, колишній керівник Луганської облдержадміністрації Георгій Тука, передає replyua.net.

«Наші люди у населеному пункті Гранітне накрили контрабандистів. Під час операції відбулася перестрілка, в результаті якої було поранено одного нашого. СБ-шники «тримають» цих злочинців і хочуть загладити цю справу. Наші хлопці утримують контрабандистів у підвальних приміщеннях. Заявляють, що без присутності представників ЗМІ нікого не відпустять», - повідомив він.

За словами Тука, поранений чоловік – представник 30-ї окремої бригади. Один із зловмисників влучив йому в область щелепи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан оцінюють як середній. Він також зазначив, що в результаті затримання було схвалено 8-х осіб, які хотіли незаконно провести вантаж на територію, що наразі непідконтрольна українській владі. В той самий час Тука не уточнив, який саме незаконний товар зловмисники намагалися провезти.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
8041

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

01 окт 2016
6474

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымских татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не


Свежие новости

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Приріст економіки через нафту в РФ більше не діє

Гримчак розповів як його "оцінили" в "коаліції Януковича"

У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати

Богдан Яременко: В России мир можно только отвоевать, а не выторговать

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

Минулої ночі в Києві через ДТП загинуло 4 людини

У Франції відбувся протест на підтримку мігрантів

Ердоган розповів, як ЄС ставиться до Туреччини

У судей, которых освободила ВР, шансы обжаловать это решение равны нулю, – эксперт РПР

Новини з зони АТО за минулу добу (1.10.16)

Педофіл з Алчевська відвіз з Ставрополя в «ЛНР» 14-річну дівчинку

Аргентина стала чемпіоном світу, «розбивши» росіян

Сепаратисти ДНР і ЛНР проводять американський «праймеріз», та ще й в кольорах політсили Президента

Російський найманець ДНР: В Донецьку добре, а Якутія – смітник

Ученые: богатство не влияет на моральные качества человека

Манн: США отримали дипломатичну поразку

Samsung: взрывающиеся телефоны не подорвали репутацию бренда

Хостинг сайта на серверах Европы

Кадыров построит в Крыму санаторий

 Новости за день