У Гранітному затримали контрабандистів. Серед правоохоронців втрати

У населеному пункті Гранітне правоохоронці затримали контрабандистів. В процесі затримання одного бійця було поранено. Про це сьогодні, 2-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів замісник міністра з питань тимчасово окупованих територій України, колишній керівник Луганської облдержадміністрації Георгій Тука, передає replyua.net.
«Наші люди у населеному пункті Гранітне накрили контрабандистів. Під час операції відбулася перестрілка, в результаті якої було поранено одного нашого. СБ-шники «тримають» цих злочинців і хочуть загладити цю справу. Наші хлопці утримують контрабандистів у підвальних приміщеннях. Заявляють, що без присутності представників ЗМІ нікого не відпустять», - повідомив він.
За словами Тука, поранений чоловік – представник 30-ї окремої бригади. Один із зловмисників влучив йому в область щелепи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан оцінюють як середній. Він також зазначив, що в результаті затримання було схвалено 8-х осіб, які хотіли незаконно провести вантаж на територію, що наразі непідконтрольна українській владі. В той самий час Тука не уточнив, який саме незаконний товар зловмисники намагалися провезти.
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