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СБУ задержала сепаратиста, сотрудничающего с ФСБ (Видео)

СБУ задержала сепаратиста, сотрудничающего с ФСБ (Видео)
Служба безопасности Украины вчера задержала жителя Днепра, занимавшегося антиукраинской пропагандой, а также действовавшего в интересах российских спецслужб – об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает replyua.net, 47-летний мужчина являлся администратором одного из интернет-сообществ и распространял в сети пророссийские и сепаратистские материалы. Также он передавал ФСБ информацию об общественных настроениях среди граждан Украины, а также их реакции на обостряющиеся социальные вопросы, в частности – повышение тарифов на коммунальные услуги. Также задержанный был готов по указанию ФСБ организовывать на территории Украины митинги против украинских властей. При обыске у злоумышленника изъяли информационные носители и аппаратуру, содержащую доказательства его антиукраинской подрывной деятельности.

Украинский блогер Мирослав Олешко прокомментировал эту ситуацию на своей странице в facebook. Он заявил: «Пропагандист «русского мира» информировал своих кураторов о настроениях среди населения и готовности их к протестам. А кто еще у нас против тарифов призывает на улицы выходить? Юля, Ляко, Калин, Кохановский, Парасюк, Соболев, Медведчук, Савченко…».



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