В Днепре с поличным пойман вор и насильник

В Днепре был пойман мужчина, который пытался изнасиловать 11-ти летнюю девочку. Полицию вызвал случайный прохожий, который увидел, как мужчина тащит девочку в заброшенное здание. Не дожидаясь помощи, свидетель преступления смог своими силами предотвратить насилие над ребенком, преступник вырвал у девочки кошелек и скрылся. Девочка не пострадала только благодаря неравнодушному прохожему. Об этом сообщает replyua.net.
Прибывшая на место преступления полиция опросила потерпевшую девочку и ее спасителя. После чего был произведен обыск брошенного дома, где был обнаружен рюкзак и несколько мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов решили устроить засаду, т. к. преступник явно должен был вернуться за украденными вещами.
И уже через несколько часов вор и насильник действительно вернулся в заброшенный дом, и начал собирать украденное. Тут его и взяли с поличным, поджидавшие в засаде полицейские. Девочка и мужчина-свидетель, который вызвал полицию, опознали преступника. Насильником оказался мужчина 42-х лет, проживающий в Днепре. Позже он признал свою вину, и теперь будет нести наказание за свои преступления.