Блогер: куда делись хваленные профессионалы Филатова, экс-беркутовцы, где великий Ткаченко?

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Украинский блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что Днепр уверенно движется к статусу криминальной столицы Украины. При том, что Днепр – город непростой, ведь в нем правит крепкий хозяйственник, каждый день, обещающий навести порядок. По словам Золотаревой, раньше Днепр был городом, где бьют АТОшников, теперь он стал еще и городом, где их убивают.Как пишет блогер, так и хочется спросить у мэра Днепра Бориса Филатова, где же его разрекламированные им же профессионалы, где великий Ткаченко или под наведением порядка Филатов и имел в виду стрельбу средь бела дня на улицах города местными преступными элементами, расправившими крылья во время его правления. Пока что вся «риалполитик» Филатова – это коррупция, передел бизнеса и карманные армии, которые в то время, как людей на улицах стреляют, «отжимают» чужие бизнесы и разбирают брусчатку в ресторанах неугодных мэру людей, попутно заливая глаза днепровцев из газовых баллончиков.«Показательно, что мэр, так ударно взявшийся наводить порядок в городе, после случившегося попросту замолчал. Даже в Фейсбуке тишина. И это очень странное молчание, учитывая, что даже по гораздо менее громким поводам у него обычно натуральная диарея из постов. Впрочем, к чему все эти вопросы? Рейдеры у власти – это диагноз», – резюмировала Екатерина Золотарева.