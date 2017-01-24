У Дніпрі невідомий прострелив дитині груди

Минулого вечора, 23-го січня, невідомий у Дніпрі вистрілив шестирічній дитина прямо в груди. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, передає replyua.net.
«Хлопчика відвезли до дитячої лікарні з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини. Після того, як буде завершено операцію, можна буде виявити, з якої зброї було здійснено постріл. Наразі дитина знаходиться у важкому стані», - зазначається у повідомленні. «Близько 20-ї години, коли мати та вітчим проходили біля арки на вулиці 20-річчя Перемоги, дорослі почули короткий глухий звук, після якого дитина почала скаржитися на сильний біль в області спини. Стурбовані батьки, не гаючи часу, на власній автівці відвезли пораненого хлопчика до лікарні», - додали у поліції.
Також у повідомленні вказується, що відразу після інциденту наряд поліції з службовою собакою почав обстежувати територію, де стався даний випадок. Проводилося опитування серед можливих очевидців ситуації. Крім того, на наступний день поліцейські продовжили опитувати потенційних свідків та хукати сліди пострілу. За даним фактом було порушено кримінальне провадження щодо нанесення навмисного тілесного ушкодження.