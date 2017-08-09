У Чернігові викрили посадовця-хабарника, який роздавав землю для вирубки лісу

У середу, 9 серпня, у Чернігові було викрито посадовця лісогосподарської галузі, який займався тим, що за грошову винагороду роздавав третім особам ділянки для вирубки лісу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба управління Служби безпеки України в Чернігівській області. У чиновника знайшли 50 тисяч гривень хабара. Заступник керівника одного з комунальних підприємств, що спеціалізується на лісогосподарській галузі, повідомив, що затриманий систематично вимагав від підприємців хабарі в обмін на лісові ділянки для вирубки дерев, однак його затримали сьогодні представники СБУ разом зі співробітникам Генеральної прокуратури. В той момент посадовець отримував через посередника частину хабара. Загальний розмір винагороди, про яку він домовився з підприємцем, складав 132 тисяч гривень.
Наразі за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 368 частиною 3 ККУ. Вона передбачається міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з повною конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років.