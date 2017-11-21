Лукашенко не будет участвовать в саммите Восточного партнерства

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от участия в саммите Восточного партнерства, проведение которого запланировано на 27 ноября в Брюсселе, передает replyua.net. Отмечается, что вместо него Беларусь будет представлена главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем.
Важно отметить, что Европейский союз впервые за много лет за долгие годы пригласил президента Беларуси на саммит. Ранее участие республики в данном мероприятии ограничивалось только министрами иностранных дел. В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь отметили, что не заинтересованы в европейской интеграции, однако готовы к сотрудничеству в рамках Восточного партнерства.
Для Украины же приоритетом является именно евроинтеграция. Такое заявление сегодня озвучил глава украинского государства Петр Порошенко. По его словам, он уже запланировал участие на саммите, так как на сегодняшний день результаты партнерства с ЕС нельзя назвать удовлетворительными. Президент утверждает, что для приближения приобретения Киевом полноправного членства в союзе нужны реформы.