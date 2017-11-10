Что выдумали в России для ИноСМИ?

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Поправки в закон об иностранных агентах в Российской Федерации будут обязывать иностранных средства массовой информации, признанные иноагентами, публиковать данные об этом на их же страницах в социальных сетях, о чем заявил вице-спикер Государственной думы Росси Петр Толстой, пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».В частности российский политик заявил, что поправки в закон об иностранных агентах могут иметь свое действие не только на средства массовой информации, но и на социальные сети. В это же время он добавил, что «это совсем не означает, что кто-то делает покушение на «Твиттер» или «Фейсбук». Вице-спикер российского парламента отметил: «На сегодняшний день у каждого СМИ существуют свои аккаунты в соцсетях, где у них также публикуются новости, видеосюжеты, статьи… Соответственно, закон должен предусматривать, что на этих страницах те признанные иностранными агентами средства массовой информации также должны будут указывать соответствующие данные».Напомним, ранее издание сообщало, что глава Совета федерации России по информационной политике Алексей Пушков озвучил, что в Совфеде РФ сделали предложение обсудить вероятные ограничения аккредитации для украинских средств массовой информации в Российской Федерации.