Нардеп: росіян щойно нормально поставили на місце

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За словами народного депутата Володимира Ар’єва, засідання Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, в яких він зараз бере участь, проходять доволі насичено і навіть весело, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого політиком в соціальній мережі.Так, Ар’єв розповів, що на сьогоднішньому засіданні ПА ОБСЄ члени російської делегації влаштували справжню істерику. Причиною цьому слугувало те, що Відень не видав австрійських віз так званим «кримським журналістам».Але делегати отримали доволі цікаву рекомендацію – отримувати візи «журналісти» мають в Києві. Це призвело до того, що росіяни скотились до відвертих погроз у бік організаторів. Ар’єв зауважує, що реакція на такі погрози не могла не потішити – це були лише іронічні усмішки. Правила заходу передбачають, що цитувати виступи осіб не можна, але росіянам доволі дієво вказали на їх місце, - наголошує нардеп. Нагадаємо, це не перший випадок, коли російська делегація зазнала провалу на полях ПА ОБСЄ. Наприклад, на початку липня поточного року цей інститут ухвалив резолюцію «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», в якій засудив російську агресію проти нашої держави.