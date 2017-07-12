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Геращенко дала жорстку відповідь матері полоненого російського диверсанта Агєєва

Геращенко дала жорстку відповідь матері полоненого російського диверсанта Агєєва
Як інформує replyua.net, мати російського військовослужбовця-диверсанта Віктора Агєєва, затриманого у зоні АТО кількома тижнями раніше, звернулась до президента України Петра Порошенка з проханням звільнити її сина – мовляв, вона вдома чекає на свою дитину. Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь матері диверсанта.

Так, Геращенко зауважує, що натомість ми вимагаємо у Путіна звільнити Олега Сенцова – він, щоправда, ні в чому не винен, на відміну від синочка Агєєвої. Наприклад, у Сенцова завтра день народження, а вдома, в окупованому такими як Агєєв Криму, на нього чекають двоє діток та літня мати. Ми вимагаємо повернути Олександар Кольченка, до якого за всі роки незаконного утримання не був допущений МКЧХ, Миколу Карп'юка – у нього малий син та дружина, Станіслава Клиха, батьки якого тяжко хворі і можуть його і не дочекатись.

У російських колоніях утримують Валентина Виговського, якого заарештували ні за що, Романа Сущенка, який має малих дітей та літніх батьків, Євгена Панова, якого у сімферопольському СІЗО катують електричним струмом. Свого часу для того, щоб розіграти обмін Надії Савченко, родичі загиблих журналістів попросили Путіна її помилувати. Тож Геращенко звертається до журналістів: порадьте Агєєвій, яка до цього не задумувалась де її син і що робить, попросити російського президента помилувати українців – можливо, це нарешті розблокує процес обміну заручниками.
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