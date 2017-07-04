Блогер про Саакашвілі: що цей клоун робить в Черкаській області?

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Як стало відомо replyua.net, черговий допис українсько-грузинського політика Михеїла Саакашвілі викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Чимало блогерів та пересічних користувачів поділились своїми міркування з цього приводу. Не став винятком і політичний оглядач Мирослав Олешко, який розмістив на своїй сторінці звернення до екс-губернатора Одеської області.Так, Саакашвілі дорікає президенту – мовляв, він і пальцем не поворухнув аби допомогти мешканцям Черкаської області, які потерпіли від негоди. А ось він прибув – і буцімто допомагає. З цього приводу Олешко нагадує, що робити щось важко, а говорити – легко. Що зовсім нескладно робити світлини на фоні жінки, яка помирає від раку. Що не потрібно багато розуму, аби потім домовитись з подругою цієї жінки і зробити з її сина «псевдонападника», який би бігав за Саакашвілі з пляшечкою зеленки.І взагалі, яким боком Саакашвілі до Черкаської області? Що ти там робиш, клоуне? Взагалі, в області є обласна адміністрація, яка спроможна вирішити ці питання самостійно. А ось Одеську область, очільником адміністрації якої був Саакашвілі, він кинув напризволяще, обмінявши одеситів з їх проблемами та ток-шоу в Києві та «антикорупційні форуми», які коштували мільйони. Взагалі, все, що робить Саакашвілі – банальний піар, - наголошує блогер.