Блогер: Саакашвілі зовсім втратив розум

Як інформує replyua.net з посиланням на допис блогера Богдана Карпенка, українсько-грузинський політик Михеїл Саакашвілі черговий раз поводиться дивно.
Так, нещодавно на офіційний сторінці президента з’явилось повідомлення про те, що його дружина Марина Порошенко взяла участь у презентації спеціального класу для дітей з особливими освітніми потребами – саме їх, ймовірно, будуть втілювати в школах з інклюзивною освітою. На презентації був присутній і віце-прем’єр Геннадій Зубко. Саме це і викликало обурення Михеїла Саакашвілі – за його словами, він зараз перебуває в зоні стихійного лиха в Черкаській області, де мав би бути і Зубко. Тим не менш, його немає, бо віце-прем’єр «намагається вгодити президенту і його родині». Саакашвілі закликає покинути всі спеціальні класи і їхати рятувати жертв стихійного лиха.
Коментуючи це, Карпенко зауважує, що Саакашвілі, ймовірно, ніяк не може намацати дно – політик вже настільки втратив розум, що намагається дорікнути президенту за допомогу особливим дітям. Нагадаємо, кількома днями раніше Саакашвілі звинувачував президента в організації нападу на нього із зеленкою і вимагав компенсації у розмірі п’ятдесяти євро за пошкоджену футболку.