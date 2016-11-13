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Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник
Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя, назвал «ханжами», однако забыл упомянуть одну важную деталь, - об этом передает replyua.net.

Аваков в своем сообщении на Facebook прокомментировал практически все претензии журналистов и пользователей социальных сетей к Деевой как к своему новому заместителю. По поводу возраста и фото в стиле ню он написал, что не стоит морализировать в стиле политбюро компартии и называть ее прислужницей империализма. Аваков пишет: «Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии?» Министр МВД подчеркивает, что Деева – специалист высокого уровня с огромным опытом, «который все схватывает на лету», лидер и патриот, отлично выполняющий свою функцию заместителя министра. Аваков утверждает, что при назначении Деевой не была нарушена процедура. Он пишет: «Назначение на должность прошло через Кабинет министров, с учетом ряда собеседований и проведенной спец-проверки».

Доник сообщает: «Вопрос о 10-летнем стаже обошел молчанием. Все комментарии по этому поводу просто игнорируются. Уперся чувак. Я так понимаю, для него это вопрос принципа. Или он навяжет нам то, что ему нужно, или... Другой вариант он не рассматривает».
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