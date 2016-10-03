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Ляшко: Украина совершенно не готова к отопительному сезону

Ляшко: Украина совершенно не готова к отопительному сезону
Как передает replyua.net, Олег Ляшко на своей странице в facebook сделал заявление о том, насколько Украина готова к отопительному сезону и чего ждать украинцам этой зимой.

Политик заявил, что к отопительному сезону, который формально должен начаться через две недели, Украина, к сожалению, не готова. Он добавил: «Плановый сезон не пройдет нормально без веерных отключений света в домах украинцев. Ситуация с газом такова, что в хранилищах сейчас находится не 18 миллиардов кубов газа, которые необходимы для полного обеспечения отопительного сезона, а лишь 14 миллиардов. Запасов угля должно быть 3 миллиона тонн, а сейчас лишь 1,5 миллиона тонн».

Ляшко заявил, что весь прошлый год руководство страны проводило политику, направленную на дефицит топлива, необходимого для отопительного сезона, и сейчас в нашей стране наблюдается этот дефицит. «Несмотря на то, что правительство в аварийном порядке заключает дополнительные соглашения за счет государственного бюджета на закупку угля в России и ЮАР, а также электроэнергии, это не решит проблему окончательно», - об этом сообщил депутат. Он добавил, что украинцы должны государственному бюджету за электроэнергию 28 миллиардов гривен, что также серьезно ухудшает ситуацию.

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