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Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого

Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого
Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував черговий злочин проти прав і свобод людини, вчинений державою-окупантом, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами президента, саме сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, людство вшановує сімдесят п’яту річницю трагедії в Бабиному Яру. Чи є простим збігом той факт, що саме сьогодні Верховний суд Російської Федерації ухвалив одне із найбільш ксенофобських рішень за всю історію, заборонивши діяльність Меджлісу кримськотатарського народу через вигаданий росіянами «екстремізм»? Як бачимо, Сталін давно мертвий, та його справа живе.

Але чому дивуватись у цій ситуації? Адже очільники деяких держав вже давно обґрунтовують свої дії історичною справедливістю, як це полюбляв свого часу робити Гітлер. Адже чоботи агресора знову безкарно топчуть міжнародне право і права людини. Адже зараз Організація об’єднаних націй своєю терплячістю і беззубістю скидається на тодішню Лігу Націй. Адже протиправне загарбання Кримського півострова російська пропаганда не криючись називає аншлюсом. Все це свідчить, що людство і зараз не застраховане від повторення помилок минулого, - підсумував Президент.

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