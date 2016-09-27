Чудові новини з США

Президент України Петро Порошенко сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився приємними для України новинами, - про це інформує replyua.net.
Так, Порошенко оприлюднив інформацію про те, що Сполучені штати Америки надали Україні кредитні гарантії на суму один мільярд доларів. За словами глави держави, виділення цих коштів стало логічною реалізацією домовленостей, які були досягнені між ним та віце-президентом США Джо Байденом під час візиту Порошенка до Нью-Йорку. Саме сьогодні було передано дипломатичну ноту, яка гарантує надання коштів Україні, а, отже, всі юридичні формальності з цього приводу завершено.
Нагадаємо, нещодавно Правління Міжнародного валютного фонду ухвалило рішення про надання Україні чергового траншу розміром один мільярд доларів в рамках великою програми кредитування. Ще тоді економісти і політики заявляли, що це рішення стане відправною точкою для надання нашій державі коштів інших фінансово-кредитних організацій та міжнародних донорів. Крім мільярду кредитних гарантій від Сполучених штатів, на Україну чекають кошти від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку.
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