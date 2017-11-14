Политолог: Владимир Гройсман может снова праздновать победу

Верховная Рада бюджет одобрила в первом чтении в редакции и с предложениями профильного комитета. Как пишет в своем блоге политический обозреватель Тарас Черновил, с того, что ему удалось просмотреть, можно сказать, что Бюджет-2018 дает основания для оптимизма.
Эксперт отмечает, что, тем не менее, для бюджета есть специальная процедура, где первое чтение, фактически, является аналогом привычного второго. То есть, сегодня голосовали не первоначальный правительственный текст, а согласованный между правительством и комитетом и с учетом предложений и поправок нардепов. Традиционно депутатские прихоти рассматривали до самого конца.
Тарас Черновил отмечает, что премьер Владимир Гройсман может снова праздновать победу. «Ежедневно слышим о паралич власти, отсутствие коалиции, необходимость новых выборов, а результативность этой осенью выше, чем даже во времена, когда в коалиции были еще все пять фракций. И уж совсем традиционно – против проголосовали «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Самопомощь». Аргументы у всех аналогичные», – резюмировал политолог.