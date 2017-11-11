В новом созыве Верховной Рады место «Народного фронта» в коалиции с БПП может занять «Аграрная партия»

По результатам выборов в ОТГ экспертное сообщество уже делает определенные обобщения и выводы. Самый интересный результат – уверенное и повсеместное третье место «Аграрной партии» – на сегодня многие комментируют в контексте отношения власти. Поскольку «Аграрная партия» позиционируется как проект не оппозиционный, а конструктивный, нишевый, с конкретными задачами и лоббированием конкретных механизмов госуправления на уровне регионов, ее однозначно поддержит власть как «дружественную силу». Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский политолог Алексей Гообуцкий.
По его словам, очевидно практически полное соответствие в программных задачах «аграриев» – и в программе децентрализации, активно внедряемой и популяризуемой Кабмином. Если есть совпадение интересов, целей и методов – то логично будет наладить сотрудничество и поддержка со стороны власти, в чем бы она не выражалась, тоже в интересах обеих сторон.
Голобуцкий отметил, учитывая уверенные прогнозы всей экспертной среды относительно попадания «Аграрной партии» в Верховную Раду ІХ созыва и, вероятно, формирования одной из крупных фракций, сотрудничество на данном этапе – это основа для возможной будущей коалиции. Опять-таки, если оценивать сугубо рационально и опустить различные форс-мажоры, ведь в воюющей стране возможен любой и внезапный поворот событий, и на это всегда стоит делать поправку, фиксируя любые тенденции.