Мосийчук: в Украине ужесточат наказание за вождение авто в нетрезвом виде

Депутаты планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Игорь Мосийчук, депутат от Радикальной партии.
«Закон, который будет предусматривать усиленную ответственность водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, включая пожизненное лишение водительских прав и пожизненное лишение свободы для тех, кто, находясь за рулем, убил человека», - отметил Мосийчук и добавил, что соответствующий законопроект осенью будет внесен в парламент. По словам депутата, количество ДТП с участием пьяных водителей в Украине резко увеличилось за последнее время.
Напомним, что с начала текущего года число жертв пьяных ДТП в Украине достигло 54 человек, почти 900 человек пострадали в таких авариях. Каждый день в Украине правоохранители составляют не меньше ста протоколов на пьяных водителей, однако наказание за езду в нетрезвом виде в нашей стране чересчур мягкое.