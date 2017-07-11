С таким антикоррупционерами, как Найем и Лещенко мы быстро победим коррупцию, – политолог

Народный депутат Найем жалуется, что Верховная Рада не дала согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата, обвиняемого в незаконном приобретении элитной недвижимости в Киеве за счет коррупционного происхождения, народный депутат пытался замаскировать это как беспроцентный заем. Жалуется господин Найем, что коррупционеры с БПП и Народного фронта дали мало голосов – слишком мало. Об этом в своем блоге пишет политолог Александр Хоруженко.
Он отмечает, что слушая Найема, вспомнилась прошлогодняя история о народном депутате, которого обвиняли в незаконном приобретении элитной недвижимости в Киеве за счет коррупционного происхождения, народный депутат пытался замаскировать это как беспроцентный заем. Вспомнилось, как те друзья депутата-коррупционера стали за него горой и ни один из них, не смог выдавить из себя хотя бы публичное осуждение таких действий. Более того, они не просто не осудили такие действия, они нагло врали и манипулировали, пытаясь выгородить коррупционера, придумывая совершенно дикие истории о «есть квартиры подороже», «не надо завидовать», «а посмотрите на...».
«Вот такие сравнения. Мало голосов «коррупционеров», в ситуации, когда голос означает «сдал своего с потрохами и засадил в тюрьму» и ни единого голоса «антикоррупционера», даже попытки публичного осуждения. Вот такая у нас чистая антикоррупционная альтернатива. Так победим коррупцию», – резюмировал политолог.