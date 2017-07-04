Блогер: поддержка Олеся Довгого Регламентным комитетом – это просто плевок всем в лицо

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Регламентный комитет Верховной Рады Украины единогласно проголосовал против снятия с одиозного нардепа Олеся Довгого депутатской неприкосновенности. Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Марченко, такое решение украинских парламентариев можно прокомментировать только тремя словами – нагло, мерзко, ожидаемо.Как пишет Сергей Марченко, наверное, депутаты считают, что таким голосованием делают клоуна из генпрокурора, но на самом деле все выглядит немножко иначе и клоунов хотят сделать не из Луценко, а из многомиллионных своих избирателей. «Если с нардепом Евгением Дэйдеем было неприемлемо, но все же понятно, ведь он член коалиции и предъявляют ему не так много, то с Довгим, укравшим дорогостоящие гектары земли при Черновецком, это просто плевок всем в лицо», – написал Сергей Марченко.Он добавляет, что по степени продажности законодательная власть может поравняться разве что с судебной. Сергей Марченко отметил, что благодаря сегодняшнему решению Регламентного комитета у него не осталось сомнений за какую из партий коалиции не будет голосовать на ближайших выборах, вторая – под огромным вопросом.