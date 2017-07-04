Сазонов: сегодняшнее шоу в Украине явно не оставляет шансов Кварталу удержать лидерство

Началось рассмотрение представления на снятии неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого. Интерес в том, что Регламентный Комитет решил не пересматривать вчерашнее решение вернуть представление по Евгению Дэйдею в прокуратуру. Зато Комитет перебросил ответственность на Андрея Парубия – теперь спикер должен решать выносить или нет это представление о снятии неприкосновенности с его однопартийца Дэйдея на рассмотрение Верховной Рады.
Сегодня свой звездный час поймал еще один нардеп Олесь Довгый, который продолжил атаку на Генпрокурора Юрия Луценко, хотя расследование проводило НАБУ, но это почему-то не мешает Довгому апеллировать именно к Луценко.
Как пишет у себя в Facebook украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов, наблюдать за спором Юрия Луценко и Олеся Довгого на Регламентном Комитете можно бесконечно. Оба яркие ораторы с прекрасными артистическими данными. «Тут тебе и драматические шаги Довгого «Я сам требую снять с меня неприкосновенность» и наезды Луценко на депутатов «Я пришел на заседание Регламентного Комитета, а не комитета абсурда!». Шоу такое, что Квартал явно не удержит лидера, все выглядит очень захватывающе и реалистично... Надо-таки делать перерывы на рекламу, стоимость минуты будет выше, чем в прайм-тайм», – написал политолог.