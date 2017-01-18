Лещенко не смущают 9 тысяч гривен гонорара за лекцию, проверку получения им денег нардеп называет расправой

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Возможная проверка заработков народного депутата Сергея Лещенко, который заработал 9 тысяч гривен, читая лекцию в Киево-Могилянской академии, удивила нардепа. Сергей Лещенко в эфире «Громадського радио» высказал убеждение, что его преследование НАЗК – это политическая расправа за его журналистике расследования.«Я убежден, что мы имеем дело с политической расправой, которая организована окружением президента, как месть за мои антикоррупционные разоблачения их схем и заработков путем злоупотребления служебным положением. Ведь я долгое время разоблачаю схемы олигархов, и они дали поручение НАЗК составить на меня как можно больше протоколов о несуществующих нарушениях. И теперь нашли нарушения в том, что читал лекцию, за что получил 9 тысяч гривен, но ведь лекции, как раз разрешенные депутатам нормой Конституции», – прокомментировал Сергей Лещенко.По его словам, в одной из публикаций в газете «Зеркало недели» черным по белому написали, что один из членов НАЗК Радецкий неоднократно бывал в администрации президента, после чего на меня начали составлять протоколы.