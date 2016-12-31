Спикер парламента настаивает на прекращении «безвиза» с Россией

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью одному из украинских изданий рассказал, что в 2017 году лично возьмет под контроль введение визового режима с РФ.
Андрей Парубий высказал мнение, что заминка с принятием решения по введению виз с Россией – это серьезный имиджевый удар по Украине. «Не может быть такого, чтобы в страну, которая ведет открытую войну против Украины, был свободный въезд наших сограждан. Между нашими странами уже давно приостановлены добрососедские отношения, а о визах до сих пор говорят только эксперты», – отметил Парубий.
По его словам, после того, как среди депутатов коалиции развязалась дискуссия по поводу введения виз с РФ, так и не удалось найти общего консолидирующего решения, было предложено всем фракциям и украинскому дипломатическому ведомству выработать наконец-то общую позицию.
Спикер сообщил, что сейчас наметился просвет в вопросе, поскольку глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что смотрит реалистично на возможность введения виз со страной-агрессором. Андрей Парубий пообещал, что лично пролоббирует вопрос виз, чтобы он как можно быстрее был вынесен на повестку голосования в Раде.