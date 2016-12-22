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Нардепы Украины собираются повысить себе зарплаты

Нардепы Украины собираются повысить себе зарплаты
«Украинская правда» получила в свое распоряжение документ, где говорится о новом проекте постановления о повышении заработной платы нардепов Украины, информирует replyua.net.

В проекте постановления говорится о том, что зарплата председателя ВР в 2017 году должна составлять 32 тысячи гривен, а зарплата обычного члена парламентских комиссий и комитетов будет превышать 25,9 тысяч гривен. Также в документе предусмотрены дополнительные средства, которые будут выделять депутатам – 168 тысяч гривен в качестве компенсации за аренду жилья, больше 28 тысяч в качестве компенсации за проезд на территории Украины, почти 5 тысяч на телефонные переговоры, еще 750 гривен на канцелярские принадлежности, порядка 2,6 тысяч гривен – на аренду помещений в избирательных округах, четыре тысячи – на командировки помощников нардепов.

Кроме того, новое постановление предусматривает увеличение расходов на обеспечение работы Верховной Рады. В 2017 году эти расходы должны составить один миллиард 128 миллионов 399 тысяч гривен. Это постановление должны рассмотреть в ВР уже завтра, 23 декабря.
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