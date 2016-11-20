Социальные сети высмеяли "жизнь политических животных" в Раде (ВИДЕО)

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook поделился видеосюжетом Телевидения Торонто с Майклом Щуром, повествующем о жизни украинского парламента на прошедшей неделе. По словам ведущего, Телевидение Торонто подготовило этот сюжет совместно телеканалом «Enimal Planet» и показывает в нем несколько эпизодов из жизни украинских политиков, а вернее – «украинских политических животных».
Напоминаем, что 15 ноября Савченко, критикуя депутатов за попытку изменить закон, уже известный на всю страну как «Закон Савченко», обратилась к ним со словами: «Вы – бараны!» Майкл Щур, комментируя это заявление Надежды Савченко, сообщает: «Коза назвала всех баранами». Дело в том, что народный депутат Ирина Луценко во время этого же заседания Рады парировала коллеге: «Сообщаю козам, который вошли при помощи мирового сообщества в этот парламент…».
Щур отмечает, что в следующие несколько дней начали происходить еще более странные события: «Один из баранов, который при этом является еще и общипанным петухом, назвал драную лисицу кукушкой». Напоминаем, что речь идет о словах Олега Ляшко, прозвучавших в адрес Юлии Тимошенко: «Эта московская кукушка...». Депутат также ранее называл ее «драной лисицей», но потом подытожил: «Это – змея!». Щур отмечает, что за это триединое животное вступился другой баран, имея в виду слова Вадима Ивченко. Тот заявил в адрес Ляшко: «Он просто общипанный петух».
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