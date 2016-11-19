Ляшко требует проверить всех на наркотики и просится пойти первым

Денис Силантьев, Олег Ляшко и другие нардепы ВР зарегистрировали законопроект об обязательной проверке на алкогольную и наркотическую зависимость, а также на наличие психических заболеваний всех кандидатов на государственные должности, сообщает replyua.net cо ссылкой на 112 Украина.
В эфире украинского телеканала Ляшко заявил о том, что он предлагает каждому, кто собирается занять должность чиновника, депутата и т. д., обязательно предоставлять справку, которая подтвердит психическую вменяемость и отсутствие алкогольной и наркотической зависимости. По словам Ляшко, такие справки предоставляют многие граждане, устраивающиеся на работу, но почему-то это правило не распространяется на тех, кто работает на государственных должностях.
«В любом селе, если человек идет работать трактористом, он несет справку. А у нас почему-то становятся министрами и президентами без всяких справок, и никто еще не спрашивал, все ли нормально с психикой», подчеркнул лидер радикалов. По его мнению, надо тщательно следить за теми, кто руководит страной. «Я готов первым пройти такое обследование», подчеркнул Ляшко.
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