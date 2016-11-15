ВРУ прийняла закон, який гарантуватиме повернення ошуканим вкладникам їх коштів

У вівторок, 15-го листопада, Верховна Рада прийняла в цілому проект закону, який буде сприяти захисту прав фізичних осіб, які стали жертвами за посередництва кількох банків, серед яких був і «Банк Михайлівський». Як повідомляє replyua.net, «За» даний законопроект віддали свої голоси 285 народних обранців. Проект закону №5390 був створений президентом Петром Порошенко.
У пояснювальній записці зазначається, що даний закон прирівнює до вкладень гроші, які були залучені від громадян в якості позики чи вкладу до небанківських фінансових організацій шляхом повірених за спеціальними банківськими договорами. Ошуканим вкладникам повернуть їхні гроші лише в тому випадку, якщо в день набрання чинності даного закону фінансова установа вже була оголошеною банкрутом.
Також закон передбачає доручити Фонду гарантування вкладів детально дослідити документи по кожній окремій фізичній особі, яка має відношення до вищезазначених вкладів. Крім того, 20-ти денний період з набуття чинності цього закону вкладники мають почати отримувати відшкодування. Також Фонд гарантування вкладів отримує право висувати вимоги небанківським установам, які залучили гроші громадян.
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