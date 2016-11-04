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Береза: как можно что-то принять, когда в зале ВР 45 нардепов?

Береза: как можно что-то принять, когда в зале ВР 45 нардепов?
Депутат Борислав Береза сообщает на своей странице в Фейсбуке о том, что сегодня, 4 ноября, после двенадцати часов дня в зале Верховной Рады осталось 45 нардепов, информирует replyua.net. По словам Березы, всего в зале ВР должны присутствовать 450 народных услуг, однако в пятницу, еще до обеда, их осталось 45 человек.

Нардеп даже сделал снимок опустевшей Рады. «Система зарегистрировала всего 45 присутствующих в 12 часов 10 минут. Что тут сказать? В такой ситуации принять или обсудить что-либо невозможно. Наверное, таким нехитрым способом нас пытаются отвлечь от «нападающего Путина» и от электронных деклараций», пишет Береза. Пост Березы моментально заинтересовал пользователей, и они отреагировали на нардепов-прогульщиков. Большинство украинцев написали, что все граждане Украины, за исключением депутатов, лишаются денег, если не ходят на работу.

Некоторые пользователи предложили Верховной Раде самораспуститься, чтобы не мешать работать тому, кто действительно этого хочет. «Зачем штрафовать нардепов за прогулы? 30 пропусков – клади мандат и «до свидания», написал один из пользователей.

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